U nesreći u Leskovcu povređeno pet ljudi! Sumnja se da je ovo uzrok eksplozije na otpadu

Pet osoba povređeno je u eksploziji na deponiji u leskovačkom naselju Slavko Zlatanović danas oko 16 sati.

Iako su prve informacije govorile o tome da su povređena dvojica sinova vlasnika odpada i njihov rođak, naposletku je pet osoba prevezeno u Urgentni centar u Leskovcu.

Do eksplozije je došlo prilikom utovara sekundarnih sirovina, a prema prvim informacijama eksplodirala je plinska boca.

Kako je sa lica mesta javlja dopisnik RTS, prema nezvaničnim informacijama sa terena, među povređenima su mlasić star 23 godine, muškarac star 30 godina i njihov rođak star oko 50 godina.

Situacija je ozbiljna, a lekari se bore sa posledicama snažne detonacije. Prema nezvaničnim saznanjima iz Urgentnog centra, dvojica povređenih zadobili su opekotine visokog stepena. Zbog težine njihovog stanja, doneta je odluka o hitnom transportu u Klinički centar u Nišu na dalje lečenje.

Još uvek nije poznato šta je tačno eksplodiralo na placu sa sekundarnim sirovinama. Istraga koja je u toku trebalo bi da utvrdi da li je reč o zaostalom eksplozivnom sredstvu ili neispravnoj plinskoj boci.

Autor: S.M.