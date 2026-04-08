Ubio ženu nasred ulice u Leskovcu: Muškarcu iz Lebana danas pročitana presuda

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Viši sud u Leskovcu je danas doneo presudu kojom je D. R. iz Lebana, oglašen krivim zbog krivičnog dela ubistvo i osuđen na kaznu zatvora od 15 godina, što je maksimalna kazna zatvora propisana za navedeno krivično delo.

U kaznu će se optuženom uračunati i vreme provedeno u pritvoru, od 15. decembra 2025. godine, prenosi Jugmedia.

D. R. je proglašen krivim zbog postojanja opravdane sumnje da je 15. decembra 2025. godine, oko 16,30 časova, u Leskovcu, na trotoaru Bulevara Nikole Pašića, kod broja 34, lišio života J. N. iz sela Oraovica, na taj način što joj je kuhinjskim nožem dužine sečiva 13 cm zadao više ubodnih rana u desnu polovinu grudnog koša, nanevši joj tešku telesnu povredu opasnu po život, pri čemu je J. N. usled zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Prilikom objavljivanja presude, predsednik veća je ukratko saopštio razloge presude, a protiv navedene presude je dozvoljena žalba Apelacionom sud u Nišu, u roku od petnaest dana od dana prijema presude.

Istovremeno je optuženom produžen pritvor do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora, a najduže do isteka izrečene kazne zatvora, protiv kog rešenja optuženi i branilac mogu da se žale Apelacionom sud u Nišu, u roku o tri dana od dana prijema rešenja o produženju pritvora.

POVEZANE VESTI

Hronika

MANIJAK (36) SILOVAO BAKU (75) U toku noći joj upao u kuću, pa joj pretio sekirom, tukao je i DVA PUTA ZLOSTAVLJAO: Evo koliko će robijati zbog toga

Hronika

Bivši vaterpolista do kraja života ostaje u srpskom zatvoru! Dabović ubio devojku, hteo da robija u CG, doneta KONAČNA ODLUKA!

Region

Mirza izmasakrirao ženu u stanu, pa je zaklao: Osuđen na 43 godine zatvora zbog brutalnog ubistva u Sarajevu

Hronika

MONSTRUM IZ KURŠUMLIJE OSUĐEN NA 12 GODINA: Silovao rođenu ćerku, sud mu izrekao najstrožu moguću kaznu!

Hronika

OSUĐEN MONSTRUM IZ REPINCA: Pijan nožem UBIO suprugu - Evo koliku kaznu je dobio

Region

Mađar strelom ubio svoju suprugu: Dobio je 11 godina robije, a ovo su svi detalji jezivog zločina