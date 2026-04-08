UHAPŠEN VRANJANAC (77) ZBOG ORUŽJA! Pretresom mu pronađeno skoro 100 komada municije: Policija podnosi krivičnu prijavu

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Policija u Vranju pronašla je 97 bojevih metaka u porodičnoj kući 77-godišnjeg muškarca. Tužilaštvo podnosi krivičnu prijavu zbog nedozvoljenog držanja i prometa oružja i eksplozivnih materija

Policija u Vranju, postupajući po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, podneće krivičnu prijavu protiv R.S. (77) iz Vranja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prilikom kontrole, u porodičnoj kući osumnjičenog policija je pronašla 97 bojevih metaka za vatreno oružje.

Osumnjičeni će, po nalogu tužilaštva, odgovarati u redovnom postupku. Istraga je u toku, a policija i tužilaštvo nastavljaju da preduzimaju sve potrebne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Autor: D.Bošković

