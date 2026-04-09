FILMSKA AKCIJA SPASAVANJA U KRAGUJEVCU: Pas napao dete, usledila herojska reakcija policajca

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Prava drama odigrala se danas u Desimirovcu kod Kragujevca kada je pas napao dete i naneo mu teške telesne povrede. Uplašena i uznemirena, majka je odmah pozvala Hitnu pomoć, ali kako je strah bio jači ona je zaustavila i policajca koji se zatekao na licu mesta na motoru.

- Čim je čuo šta se desilo, nije postavljao pitanja niti gubio dragocene sekunde. Uzeo je povređeno dete i pod rotacijom ga u najkraćem roku prevezao do UKC, gde mu je odmah ukazana lekarska pomoć - kaže za RINU jedan od očevidaca.

U situaciji kada su minuti presudni, njegova reakcija bila je ključna.

Koliko je ovaj gest značio, govori i to što je majka deteta kasnije lično došla da mu se zahvali.

- Vidno potresena, ali i neizmerno zahvalna, istakla je da ne zna šta bi radila da se policajac nije našao u pravom trenutku na pravom mestu. Jer svaki sekund je njoj u tom trenutku bio kao godina - dodaje sagovornik.

Prema nezvaničnim saznanjima, dečak je dobro i u stabilnom stanju.

Autor: D.Bošković

