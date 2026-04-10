UŽAS NA JUGU SRBIJE Devojka (20) ušetala u školsko dvorište sa LOVAČKOM PUŠKOM, ljudi primetili da nosi sumnjivu torbu

Uznemirujući incident zabeležen je 1. aprila u Kosovu Polju, kada je policiji prijavljeno da je je više sumnjivih osoba primećeno u dvorištu Osnovne škole "Zejnel Salihu" u selu Pomazatin, kao i da se sumnja da jedna od njih kod sebe ima vatreno oružje.

Kako se navodi u medijima, policija je primila prijavu da se više sumnjivih lica nalazi u školskom dvorištu, kao i da jedno od njih nosi torbu u kojoj se, kako su naveli, vidljivo nalazila puška.

Nakon sprovedenih istražnih radnji, policija je 9. aprila identifikovala dvadesetogodišnju Arbnoru Seferi koja je osumnjičena da je ušla u školsko dvorište u Kosovu Polju, noseći vatreno oružje.

Osumnjičena je tokom razgovora sa policijom ukazala na mesto gde se oružje nalazilo. U saradnji sa forenzičkim timom pronađena je i zaplenjena lovačka puška sa optičkim nišanom, koja je predata u depo dokaza.

O svemu je obavešten nadležni tužilac, koji je naložio pokretanje postupka zbog sumnje da je je Arbnora Seferi počinila krivično delo neovlašćeno držanje oružja.

Osumnjičena je nakon saslušanja puštena da se brani sa slobode, dok se istraga nastavlja.

