KRVAVA TUČA U KNEZ MIHAILOVOJ! Maltretirao devojku i muškarca, oni mu uzvratili i naneli TEŠKE POVREDE! Hitno prebačen u bolnicu

Muškarac E. B. (35) teško je povređen u incidentu i tuči, koja se dogodio sinoć oko 21.20 časova u Knez Mihailovoj ulici, kod broja 54, u neposrednoj blizini Rajićeve ulice.

Do sukoba je došlo nakon što je E. B., kako se sumnja, prethodno uznemiravao i vređao devojku J. Č. (28). Nakon toga je njen partner U. I. (36) fizički nasrnuo na njega.

Tokom obračuna, U. I. je, kako se sumnja, pretukao E. B., a potom ga i povredio oštrim predmetom, najverovatnije makazama. Povređeni muškarac zadobio je teške telesne povrede, uključujući ozbiljnu povredu oka i ubodnu ranu na ruci.

U incidentu je lakše povređena i J. Č., koja je zadobila povredu glave i zbrinuta je u bolnici.

E. B. je prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede i zadržan je na daljem lečenju.

Policija je obavila uviđaj, a protiv U. I. i J. Č. biće podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivično delo nanošenja teških telesnih povreda.

Istraga je u toku.

Autor: Jovana Nerić

