STRAVIČAN SUDAR KOD ČAČKA: Među povređenima i devojčica (15), vozilo potpuno smrskano

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Na lokalnom putu u Čačku, na deonici od Trbušana do Prijevora došlo je do teže saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva vozila. Od siline udara delovi vozila bili su razbacani svuda po putu.

- U vozilima je bilo ukupno petoro putnika, a tri osobe zadobile su na svu sreću lakše telesne povrede. U pitanju su devojčica stara 15 godina, kao i tinejdžeri stari 19 i 18 godina, potvrđeno je za RINU sa lica mesta.

Inače, ovaj Prijevorski put poznat je u Čačku kao jedna od kritičnih deonica na kojoj često dolazi do saobraćajnih nezgoda. Uzrok je pre svega vožnja neprilagođena uslovima na putu.

Autor: D.Bošković

