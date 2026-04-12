ISPLIVALO TELO MUŠKARCA IZ REKE KRIVAJE! Sumnja se da se radi o nestaloj osobi

Telo muškarca izvučeno je iz reke Krivaje, a nezvanično se pretpostavlja da je reč o nestalom K.M. Istraga je u toku.

Gorsku službu za spasavanje Zavidovići je danas u 11:55 časova obavestio pripadnike MUP-a ZDK da je pronađeno telo u reci Krivaji nedaleko od Olova.

U reci je pronađeno telo muškarca.

Iz Operativnog centra MUP-a ZDK su kratko potvrdili da je telo izvučeno iz vode i da je uviđaj u toku.

Nezvanično se pretpostavlja da je reč o muškarcu K.M. za kojim se tragalo od 27. marta, kada je upao u reku Stupčanicu i od tada se vodi kao nestao.

Identitet zvanično nije utvrđen.

