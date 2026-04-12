UHAPŠEN NASILNIK IZ ZEMUNA: Tukao ženu po glavi rukama i nogama

Policija u Beogradu uhapsila je u subotu S. I. (31) zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici nad svojom suprugom E. Đ. (30) u porodičnom domu u Zemunu, saznaje Telegraf.

Kako se sumnja, nakon verbalne rasprave, osumnjičeni je fizički napao suprugu, zadavši joj više udaraca rukama i nogama po glavi i telu.

Povređenoj ženi ukazana je lekarska pomoć u Urgentnom centru, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

S. I. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava za nasilje u porodici. Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je i ranije osuđivan za isto krivično delo.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić