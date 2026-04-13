Povređen dečak (4) u saobraćajnoj nesreći u Nišu: Udario ga automobil

Izvor: Indeksonline, Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić ||

Četvorogodišnji dečak povređen je u Nišu kada ga je udario automobil prilikom prelaska ulice van pešačkog prelaza, prenosi Indeksonline.

Do udesa je došlo oko 14 časova u Ulici Dimitrija Tucovića, kada je dete, prelazeći ulicu van pešačkog prelaza, udario automobil "ford" niških registarskih oznaka.

Dečak je vozilom Hitne pomoći prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, a prema prvim informacijama zadobio je lakše telesne povrede.

Policija je izvršila uviđaj, o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a okolnosti nezgode biće utvrđene daljom istragom.

Autor: S.M.

