Povređen dečak (4) u saobraćajnoj nesreći u Nišu: Udario ga automobil

Četvorogodišnji dečak povređen je u Nišu kada ga je udario automobil prilikom prelaska ulice van pešačkog prelaza, prenosi Indeksonline.
Do udesa je došlo oko 14 časova u Ulici Dimitrija Tucovića, kada je dete, prelazeći ulicu van pešačkog prelaza, udario automobil "ford" niških registarskih oznaka.
Dečak je vozilom Hitne pomoći prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, a prema prvim informacijama zadobio je lakše telesne povrede.
Policija je izvršila uviđaj, o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a okolnosti nezgode biće utvrđene daljom istragom.
