AKTUELNO

Hronika

Krivična prijava za izazivanje opšte opasnosti: Merdevine pale sa trećeg sprata TC i povredile ženu

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneli su krivičnu prijavu protiv kineskog državljanina V. Z. (1981), sa boravkom u Inđiji, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je vlasnik restorana na trećem spratu tržnog centra u Novom Sadu, sa kojeg su, juče, prilikom izvođenja radova, pale merdevine i lakše povredile pedesetpetogodišnju prolaznicu. Na lice mesta izašli su predstavnici nadležnih inspekcija i pripadnici policije koji su obavili uviđaj. Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Autor: D.Bošković

