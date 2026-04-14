TROJICA SRBA UHAPŠENO U ŠPANIJI, UNELI U ZEMLJU 5 TONA KOKAINA! Najnoviji detalji: Bili spremni da snabdevaju celu Evropu, radi se o NAJVEĆOJ ZAPLENI u tom delu zemlje

Izvor: Kurir

Nacionalna policija Španije je razbila kriminalnu organizaciju nakon što je unela pet tona kokaina u Španiju preko provincije Uelva, a među uhapšenima su i 3 Srbina. Droga je transportovana brzim čamcima do dve kuće koje se nalaze u provinciji Uelva u Hibraleonu i u Utreri, Sevilja, gde su agenti pronašli pet komada ratnog oružja, kao i pet vozila, 17 mobilnih telefona i 5.000 evra u gotovini.

Operacija je izvršena 13. marta. Prvi kombi je prevezao deo pošiljke do kuće u Utreri. Ubrzo nakon toga, presretnut je još jedan kombi, natovaren sa više od tone kokaina, što je dovelo do hapšenja njegovog vozača i još dve osobe koje su delovale kao osmatrači. Prema rečima šefa Brigade za narkotike, operacija je kulminirala sa dve racije na kuće koje su korišćene kao rasadnici.

"Najveća zaplena koja se desila na ovom delu obale"

- Ovo što se desilo sa zaplenom od 5 hiljada kilograma odnosno 5 tona kokaina, to je zaplena najveće količine kokaina koja se desila na ovom delu obale. Lišeno je slobode 10 ljudi, petoro su Španske nacionalnosti, tri su Srpske, jedan je Bosanske i 1 je Holandjanin. Španska policija za nacionalnu bezbednost je to držala u tajnosti skoro mesec dana, jer se ovo zapravo desilo 13. marta - objasnio je za emisiju "Redakcija" Zoran Raković, novinar koji se nalazi u Malagi.

Kako kaže, iako se ovo desilo pre mesec dana, Španska policija je pre par dana izašla u javnost sa informacijama. Oni koji su bili zaduženi za čuvanje droge pokušali su da pobegnu i na kraju je uhapšeno pet osoba, uključujući vlasnika imovine.

- Trenutno nemamo mnogo informacija o tome, jedino znamo da je ovo bila jedna veoma organizovana grupa. Kada je zaplena izvršena, bila je na dva različita mesta, jedno je bilo u Sivilji a drugo u Uelvi. Tu je bilo 3,5 tona kokaina, on je poreklom iz Kolumbije i prevezen je brodom na obalu kako bi ga skladištili tu. Međutim, još tona ipo kokaina im je bila oduzeta prilikom transporta - kaže Raković za Kurir televiziju.

"Pronađeno je oružije koje služi za ratovanje"

Objašnjava da je oduzeto 5 oružja koja se koriste pilikom ratovanja. Navodi da su to bila 4 kalašnjikova i 1 pištolj.

- Pronađeni su i aparati koji služe za ometanje GPS-a odnosno zbog kojih je onemogućeno da budu praćeni. Tu su i 5 kombija koji su bili korišćeni za transport droge, 17 telefona i neki novac. Trenutno nema toliko informacija o tim ljudima osim da su veoma organizovani. Droga je bila namenjena za Holandiju a nakon što im je kokain oduzet, svi koji su učestvovali u ovom slučaju su lišeni slobode - objašnjava Raković i zatim dodaje:

- U ovom delu Španije konkretno, biznis sa drogom kriminalcima nije toliko isplativ, ona ovde ima najniže cene u Španiji i samoj Evropi. Droga koja dolazi morskim putevima preko Španije ide dalje, u druge zemlje Evrope. Mislim da je ova grupa bila spremna da snabdeva celu Evropu a ne samo Holandiju. Ima naših ljudi koji su umešani u ovo ali isto tako ima i drugih nacionalnosti, tako da ne možemo da kažemo da su Srbi jedini krivci ili tako nešto. Ovde žive ljudi različitih nacionalnosti a marihuana na primer dolazi iz Maroka i ona je ovde skoro i dozvoljena, normalizovano je - navodi on.

Šef Centralne brigade za narkotike Nacionalne policije, Alberto Morales, izjavio je na konferenciji za novinare u Uelvi da je zaplenjena droga verovatno bila namenjena Holandiji i da je njena vrednost prešla 130 miliona evra.

Morales je naveo i da je istraga u toku i da "čine sve što je moguće da dođu do svake odgovorne osobe u ovoj organizaciji“.

Raković smatra da postoji mogućnost da je stepen kriminala povišen u Španiji ali isto tako navodi i da je on zastupljen u svim zemljama sveta.

