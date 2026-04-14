MOŽE LI BAHATIJE? Kamionom 70 kilometra na sat iznad ograničenja kroz NASELJENO MESTO

Pripadnici Uprave saobraćajne policije, kontrolišući saobraćaj presretačem, danas oko 10 časova na teritoriji Smederevske Palanke, zaustavili su pedesetogodišnjeg S.Đ. koji se kamionom sa prikolicom kretao brzinom od 121 kilometar na čas na delu državnog puta Smederevska Palanka – Smederevo, gde je u naseljenom mestu ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

Daljom kontrolom, policijski službenici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Smederevu utvrdili su da je vozač, osim prekoračenja brzine, učinio još pet prekršaja iz Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kao i da je izvršena manipulacija tahografom. Takođe, testiranjem na prisustvo psihoaktivnih supstanci utvrđeno je da je vozač upravljao kamionom pod dejstvom kokaina. Vozač i vozilo su isključeni iz saobraćaja, a protiv vozača su podnete odgovarajuće prekršajne prijave i izdati prekršajni nalozi.

https://www.instagram.com/reel/DXHtpP6CZaH/?igsh=MTlwNWhjNG9obW0xaA%3D%3D

Autor: S.M.