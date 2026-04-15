DRAMA U NOVOM SADU: Mladić pao sa krova bivše Azotare, spasila ga maloletna drugarica!

Sinoć oko 19 časova, u napuštenom kompleksu bivše "Azotare" u Novom Sadu, teško je povređen 18-godišnji mladić nakon pada sa visine. Tragedija je izbegnuta zahvaljujući brzoj reakciji njegove prijateljice (16).

Prema informacijama do kojih smo došli, mladić se u trenutku nesreće nalazio na krovu objekta u društvu prijateljice, inače ruske državljanke.

Kako piše Telegraf od izvora bliskog istrazi, njih dvoje su konzumirali alkohol, nakon čega je mladić prilikom okretanja izgubio ravnotežu i pao na pločnik unutar kompleksa.

Devojka odmah pozvala pomoć

Uprkos dramatičnoj situaciji, 16-godišnjakinja je ostala prisebna. Ona je prvo pokušala da povređenog mladića pomeri na sigurno, a zatim je odmah pozvala policiju. Patrola je po dolasku na lice mesta zatekla oba aktera događaja.

Mladić je prilikom pada zadobio teške telesne povrede.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a o svemu je obavešten i nadležni tužilac.

"Prema prvim informacijama, nema elemenata krivičnog dela. Pad je okarakterisan kao nesrećni slučaj", potvrđuje izvor.

Autor: D.Bošković