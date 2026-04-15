'DOLE JE ČOVEK' Hrvat zabetoniran u bunaru kod Kosjerića, meštani dovezli bager, a onda otkrili JEZIVU TAJNU

Telo hrvatskog državljanina u fazi raspadanja pronađeno je 3. oktobra 2023. godine u bunaru u selu Ševrljuge kod Kosjerića.

Prema informacijama, bunar u kome je pronađeno telo muškarca nalazi se u sklopu poljoprivrednog gazdinstva koje je godinama bilo zapušteno i napušteno dok nije kupljeno 2021. godine. Prema rečima komšija, novi vlasnik nije kupio plac kako bi tu živeo već kako bi sebi sredio vikendicu gde bi provodio lepe dane, dok je sam bunar čišćen godinu dana ranije.

- Sećam se da on u tom periodu nije bio tu, nešto je trebalo da dođe, ali je počela kiša i na kraju pao sneg. Došao je kad se sneg malo otopio i, pošto je mu voda nestala, otišao je da proveri o čemu se radi - priseća se jedan od meštana sela Ševrljuge.

Prema njegovim rečima, vlasnik imanja je otišao do bunara sa još jednim komšijom kada su primetili da je otvor zapušen betonom.

Pozvao me je da mi javi šta su pronašli. Kako su mu radnici bili na imanju, pomislili smo da je možda radnik mešalice pomislio da se taj bunar ne koristi pa istočio višak betona tu. Taj bunar nije nešto veliki, bila je to više rupa u zemlji dok nisu podigli ivice malo da zaista liči na bunar. Međutim, kada su pozvali drugog radnika koji je sa onom kašikom zakačio, ostali su bez teksta. Sećam se da mi je rekao: "Dole je čovek"

Okupljeni su odmah alarmirali policiju koja je došla na lice mesta i započela uviđaj, a telo je poslato na obdukciju. Međutim, kako se navodi u medijima, zbog stanja u kome se nalazilo telo, nije bilo moguće ustanoviti uzrok smrti, kao ni njegov identitet.

- Preko tela čoveka je bio sloj betona pa sloj kreča. Bilo je jezivo, da tamo niko nije dolazio, ko zna kada bi se njegovo telo otkrilo. Ono što nam je svima sumnjivo je to što se taj bunar nalazi na samom kraju njegovog imanja, daleko od ulice, međutim, njemu tad dvorište nije bilo ograđeno pa je mogao svako da uđe. Ali do bunara je potrebno jedno petnaestak minuta pešice i to ako znaš gde se nalazi - dodaje meštanin sela Ševrljuge.

Državljanin Hrvatske zabetoniran

Istraga je trajala danima, a onda se u medijima objavila ključna informacija.

Zbog poodmakle faze raspadanja tela, identifikacija je bila izuzetno složena i zahtevala je primenu DNK analize. Ključnu ulogu u razotkrivanju identiteta žrtve odigrala je upravo ta analiza i rezultati su potvrdili da se radi o državljaninu Republike Hrvatske. S obzirom na nacionalnost žrtve, u istragu su se, pored srpske policije, aktivno uključili i Interpol, kao i policijske snage Hrvatske.

Informacija koja je odjeknula i usmerila istragu jeste saznanje da je identifikovani Hrvat bio dobro poznat policiji, i to ne samo u Srbiji, već i u svojoj matičnoj zemlji, Hrvatskoj.

Njegov policijski dosije u obe države snažno je sugerisao na potencijalni motiv ubistva povezan sa kriminalnim miljeom. Međutim, konkretni detalji o prirodi njegovih ranijih sukoba sa zakonom nisu objavljeni, verovatno zbog osetljivosti istrage koja je u toku.

Dodatnu intrigu uneo je podatak da u vreme pronalaska tela, u oktobru 2023, nije postojala aktivna prijava njegovog nestanka na području Kosjerića ili Srbije, postavljajući pitanje da li je njegov nestanak uopšte bio prijavljen u Hrvatskoj, ili je prošao "ispod radara" upravo zbog njegove pozadine.

Istraga bez tragova

Iz Višeg javnog tužilaštva u Užicu su potvrdili da je istraga u toku, kao i da je urađeno veštačenje tela.

- Urađeno je veštačenje tela, ali zbog stanja u kome je telo pronađeno veštak nije mogao da zaključi da li je reč o ubistvu. Međutim, izvesno je da je tako - rečeno je u Višem javnom tužilaštvu u Užicu.

Kako se navodi u saopštenju VJT u Užicu, telo je pronađeno na dubini od oko 1,5 metara, kada su meštani angažovali mašinu da otkopa bunar da bi utvrdili zašto u njemu nema vode. Videli su da se u bunaru nalazi beton.

- Kada su kašikom bagera sklonili beton ispod su ugledali ljudski skelet i kosti. Pretpostavlja se da je telo ubačeno u bunar, posuto krečom, a zatim zaliveno betonom - naveli su iz VJT Užice.

Policija, u saradnji sa međunarodnim partnerima, vodi intenzivnu istragu koja se odvija u više pravaca. Istražitelji su detaljno ispitali vlasnika imanja na kojem je bunar pronađen, razgovarali sa meštanima sela u potrazi za svedocima i prikupili sve raspoložive forenzičke dokaze sa lica mesta.

Brutalna egzekucija

Njegova povezanost sa kriminalnim aktivnostima u dve zemlje čini ga potencijalnom metom u sukobima klanova, bilo zbog dugova, konkurencije ili izdaje. Brutalnost egzekucije i pažljivo skrivanje tela uklapaju se u modus operandi organizovanih kriminalnih grupa.

Ovu teoriju dodatno podgrevaju svedočenja pojedinih meštana Ševrljuga. Oni su navodno, upravo u periodu oko oktobra 2023, primetili neuobičajene aktivnosti u inače mirnom kraju. Pominju se crni džipovi koji su viđeni kako prolaze seoskim putevima, a zabeleženo je i prisustvo dronova koji su nadletali područje. Ove aktivnosti, potpuno atipične za ruralno okruženje, mogle bi biti direktno povezane sa zločinom.

- Niko ne zna tačno o čemu se radi. Kroz grad danas kruže razna nagađanja i priče. Pojedini meštani iz tog naselja rekli su kako su pre nekih pet, šest meseci primetili crne džipove, kao i neke ljude koji su puštali dron, za koje su tada pomislili da su lovci. To je jedino neobično što su primetili u prethodnom periodu - ispričao je tada za medije jedan od stanovnika Kosjerića u čijoj opštini se nalazi selo Ševrljuge.

Autor: S.M.