ŠOK OBRT U TRAGEDIJI KOD PLAVOG MOSTA: Muškarac nije nastradao u požaru, otkriveno kako je preminuo

Požar koji je izbio u Rovinjskoj ulici kod Plavog mosta u Beogradu, pretvorio je jednu baraku u buktinju za svega nekoliko minuta, a prema rečima izvora, vatrogasci nisu nikoga zatekli u kući!

Međutim, ovaj događaj poprimio je tragične razmere, pošto je preminuo muškarac koji je na licu mesta posmatrao intervenciju vatrogasaca!

Prema saznanjima na licu mesta, u trenutku izbijanja požara u baraci nije nikoga bilo.

- Čovek koji je preminuo, bio je slučajni prolaznik koji se našao u blizini. On je samo odjednom pao, iz ekipe Hitne pomoći su pokušavali da ga reanimiraju ali nažalost nisu uspeli - kaže izvor Kurira i dodaje da je osoba koju je prevezla druga ekipa Hitne doživela stres zbog dramatičnih prizora u Rovinjskoj ulici.

- Dakle, iako se najpre mislilo da je u objektu bilo ljudi, ispostavilo se da je on bio prazan, a preminula i povređena osoba su se zadesili na ulici, u blizini te barake. Splet nesrećnih okolnosti - objašnjava nam sagovornik.

Kako saznajemo, objekat je u velikoj meri građen od drveta, što je doprinelo da se vatra proširi izuzetno brzo i zahvati celu kuću u rekordnom roku. Plamen je gutao sve pred sobom, dok su gust dim i varnice pretili da ugroze i okolinu.

- Vatrogasci su uspeli da ugase vatru - dodaje sagovornik i dodaje:

- Plamen je u sekundi zahvatio celu baraku, sve je pucalo i padalo. Bukvalno je sve izgorelo.

Vatrogasne ekipe su ubrzo stigle na teren i započele borbu sa vatrenom stihijom, ali su zbog prirode materijala od kog je kuća bila izgrađena imali dodatno otežan posao.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku izbijanja požara, a nadležni organi će utvrditi sve okolnosti ovog incidenta.

Autor: Marija Radić