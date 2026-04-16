Krivična prijava protiv dvojice maloletnika osumnjičenih za požar u mlinu 'Suvobor': Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu – Odeljenjem za maloletnike, podneće krivičnu prijavu protiv dvojice maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu učinili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Oni se sumnjiče da su 10. aprila ove godine izazvali požar u kojem je izgoreo objekat mlina „Suvobor" u Obrenovcu, vlasništvo jednog preduzeća u stečaju.

Protiv osumnjičenih biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

