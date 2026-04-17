Oglasilo se tužilaštvo o jezivoj sceni u Palati pravde: Muškarac sudiji uputio najstrašnije reči, ODMAH MU STAVLJENE LISICE!

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje do 48 sati Z. S. (32), zbog sumnje da je izvršio krivično delo ometanje pravde.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, osumnjičeni se tereti da je 16. aprila ove godine, u Palati pravde u Beogradu, u Bulevaru kralja Aleksandra I Karađorđevića, uvredama, pretnjama i drugim postupcima ometao vođenje krivičnog postupka koji se vodi pred Drugim osnovnim sudom.

Z. S. je saslušan 17. aprila, kada je izneo svoju odbranu, nakon čega je nadležni tužilac predložio Prvom osnovnom sudu da mu odredi pritvor, smatrajući da postoje okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svedoke, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Tužilaštvo će u toku dokaznih radnji prikupiti dokaze i podatke na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju.

Podsetimo, kako je Telegraf.rs već pisao, tokom procesa koji je vodio sudija, optuženi Z. S. (32) počeo je glasno da negoduje i ometa rad suda. Kada je sudija, radi održavanja reda, pozvao sudsku stražu da izgrednika izvede napolje, usledio je šok.

Z. S. se tada, pred punom sudnicom, obratio sudiji jezivim rečima: "Ja ću tebe da ispratim za koji dan dva metra ispod zemlje!"

Autor: D.S.

