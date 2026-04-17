BUKTI POŽAR U CENTRU PANČEVA! Plamen guta sve pred sobom, vatrena stihija osvetlila nebo: Gori objekat iza robne kuće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf

eliki požar izbio je večeras u samom centru Pančeva, a prema prvim informacijama, vatra je zahvatila napušteni objekat koji se nalazi iza robne kuće.

Vatrena stihija se vidi iz celog grada

Plamen je za veoma kratko vreme zahvatio kompletan objekat, a visoki stubovi dima i vatre uznemirili su građane. Snimci sa lica mesta, koje prenosi Instagram stranica "192_rs", pokazuju dramatične scene borbe sa vatrom koja je bukvalno osvetlila nebo nad Pančevom.

Uzrok i povređeni još uvek nepoznati

Vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i rade na lokalizaciji požara kako se vatra ne bi proširila na okolne objekte u gusto naseljenom delu grada. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u trenutku izbijanja požara bilo nekoga u objektu i da li ima povređenih osoba.

Istraga će utvrditi tačan uzrok izbijanja vatrene stihije.

