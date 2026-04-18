AKTUELNO

Hronika

HITNA ODLUKA POLICIJE U NOVOM SADU: Policajac suspendovan zbog postupanja prema penzioneru, Oglasio se MUP o incidentu na blokadi!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Povodom jučerašnjeg incidenta na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i ulice Žarka Zrenjanina, Policijska uprava u Novom Sadu zvanično je obavestila javnost o preduzetim merama protiv svih učesnika događaja.

Identifikovan napadač na starijeg sugrađanina

Nakon što je 66-godišnji muškarac iz Sremskih Karlovaca pokušao da pređe ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, negodujući zbog blokade, policijski službenici su ga izdvojili i legitimisali radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira.

Policija je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, identifikovala i 38-godišnjeg Novosađanina koji je verbalno napao ovog penzionera. Sa njim je obavljen razgovor, a izveštaj je dostavljen tužilaštvu.

Policajac udaljen sa posla!

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP-a ispitali su dvojicu policajaca koji su intervenisali na licu mesta. Iako je tužilac utvrdio da nema elemenata krivične odgovornosti, unutrašnja kontrola je reagovala zbog propusta u radu.

Protiv obojice policajaca podneta je inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka, a jedan od njih je već udaljen sa posla (suspendovan) do okončanja postupka.

Autor: D.S.

#Kontrola

#MUP Republike Srbije

#Napad

#Novi Sad

#Penzioner

#Policija

POVEZANE VESTI

Hronika

KOLIMA UDARILI JEDNOG GRAĐANINA! UHAPŠENE 4 OSOBE U NOVOM SADU: Učestvovale u incidentu na protestima

Politika

SRAMAN PRIZOR IZ NOVOG SADA: Evo kako 11 blokadera maltretira grad od 400.000 stanovnika (VIDEO)

Hronika

PODIGNUTA OPTUŽNICA! Napravili im sačekušu, presreli ih kolima, pa izboli nožem, oglasilo se tužilaštvo

Hronika

SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU: Teško povređen pešak

Beograd

SPREMITE SE ZA HAOS NA NOVOM BEOGRADU! Najavljene izmene u saobraćaju za narednih SEDAM DANA

Hronika

Hitno! MUP objavio fotografije: Traga se za ovim osobama zbog napada u Novom Sadu