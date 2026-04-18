HITNA ODLUKA POLICIJE U NOVOM SADU: Policajac suspendovan zbog postupanja prema penzioneru, Oglasio se MUP o incidentu na blokadi!

Povodom jučerašnjeg incidenta na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i ulice Žarka Zrenjanina, Policijska uprava u Novom Sadu zvanično je obavestila javnost o preduzetim merama protiv svih učesnika događaja.

Identifikovan napadač na starijeg sugrađanina

Nakon što je 66-godišnji muškarac iz Sremskih Karlovaca pokušao da pređe ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, negodujući zbog blokade, policijski službenici su ga izdvojili i legitimisali radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira.

Policija je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, identifikovala i 38-godišnjeg Novosađanina koji je verbalno napao ovog penzionera. Sa njim je obavljen razgovor, a izveštaj je dostavljen tužilaštvu.

Policajac udaljen sa posla!

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP-a ispitali su dvojicu policajaca koji su intervenisali na licu mesta. Iako je tužilac utvrdio da nema elemenata krivične odgovornosti, unutrašnja kontrola je reagovala zbog propusta u radu.

Protiv obojice policajaca podneta je inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka, a jedan od njih je već udaljen sa posla (suspendovan) do okončanja postupka.

Autor: D.S.