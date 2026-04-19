TRAGEDIJA U KRAGUJEVCU! Beba umrla na putu do bolnice: Sanitet koji ju je prevozio imao udes

U kragujevačkom naselju Korićani došlo je do tragedije kada je preminula beba, koja je vozilom Hitne pomoći transportovana do bolnice.

- Beba je bila u teškom zdravstvenom stanju i vozilom Hitne transportovali su je u bolnicu. Međutim, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo upravo to sanitetsko vozilo, kaže za RINU izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Kako se saznaje, smrt bebe ipak nije usledila kao posledica ove saobraćajne nezgode, već je preminula usled jako teškog zdravstvenog stanja.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Autor: S.M.