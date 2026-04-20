UŽAS U BEOGRADU: Beba od mesec dana TEŠKO POVREĐENA, hitno obavljen razgovor sa roditeljima

Beba stara svega mesec dana primljena je tokom protekle noći u bolnicu u Beogradu sa teškim povredama glave.
Lekari su odmah alarmirali nadležne službe, a prema našim informacijama, stanje deteta je ozbiljno i nalazi se pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.
Prvi rezultati istrage
Policija je odmah nakon prijave obavila razgovor sa roditeljima i članovima porodice kako bi se rasvetlile okolnosti ove drame.
Prema pisanju medija, tokom razgovora sa policijom, članovi porodice su naveli da je reč o nesrećnom slučaju:
Navodno, do povređivanja je došlo kada su se prevrnula dečija kolica.
Beba je tom prilikom pala sa visine od oko 30 centimetara.
Devojčica je udarila glavom direktno o beton.
Istraga u toku
Iako prvi navodi ukazuju na trenutak nepažnje i nesrećan splet okolnosti, policija i dalje vrši provere.
"Istraga je u toku i ispituju se sve okolnosti pod kojima je devojčica zadobila povrede opasne po život. Proverava se da li su navodi o padu iz kolica u skladu sa povredama koje je dete zadobilo," kaže naš izvor upućen u slučaj.
Autor: S.M.