POŽAR U USTANIČKOJ, DIM SE DIGAO DO 14 SPRATA: Dramatične scene rano jutros, na terenu čak četiri vatrogasna vozila

U beogradskoj opštini Zvezdara danas oko 8.39 časova je izbio požar u zgradi u Ustaničkoj ulici, a gust dim proširio se sve do 14. sprata, uznemirivši stanare.

Prema navodima stanara, sumnja se da je požar izbio u podrumskim prostorijama, odakle se dim brzo proširio kroz zgradu.

- Ovo nije prvi put da se dešava. Pre nekoliko meseci je isto ovako izbio požar u podrumu - naveo je jedan stanar.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice sa Voždovca, koje su intervenisale sa četiri vozila i ukupno 17 vatrogasaca-spasilaca.

Vatrogasci su na licu mesta ustanovili da u podrumskim prostorijama gore daske i papiri, a požar je lokalizovan oko 9 časova, dok je odimljavanje zgrade u toku.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, niti o eventualno povređenim osobama.

Autor: D.Bošković