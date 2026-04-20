KRVAVA SVAĐA U SUBOTICI: Mladić (24) nožem izbo poznanika u centru grada, policija ga odmah uhapsila!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i uhapsili S. N. (2000) iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, piše portal Republika.

Krvavi obračun nakon verbalnog sukoba

Sumnja se da je on danas, na ulici u blizini centra Subotice, nakon verbalnog konflikta, nožem napao svog dvadesetsedmogodišnjeg poznanika. Napadač je nakon ubadanja pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo locirala i lišila slobode.

Zdravstveno stanje povređenog

Povređeni muškarac je hitno prevezen u subotičku bolnicu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Lekari se bore za njegovo stanje, dok je mesto incidenta bilo pod blokadom tokom uviđaja.

Pritvor do 48 sati

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, osumnjičenom S. N. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na dalju istragu i saslušanje.

