HOROR KOD RUME! SEKIROM UBIO ČOVEKA, PA TELO ZAPALIO: Uhapšen tinejdžer (19) zbog teškog zločina

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug, Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su A. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on u toku noći, 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca, kao i da je naredne noći njegovo telo prevezao u atar sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio.

Brzim i efikasnim radom policije osumnjičeni je uhapšen i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, određeno mu je zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Hronika

HOROR U KRUŠEVCU! SIN UBIO MAJKU: Mladić uhapšen zbog svirepog ubistva!

Hronika

TINEJDŽER UHAPŠEN U SREMSKOJ MITROVICI - Policija kod njega pronašla kesu, a ono što je bilo unutra ih je šokiralo

Hronika

HOROR U SUBOTICI! Sin (37) lopatom ubio oca, policija posle 3 godine OTKRILA TELO

Hronika

POGLEDAJTE KAKO POLICIJA HAPSI MUŠKARCA (33) ZBOG UBISTVA U USTANIČKOJ: Mladić izboden u srce, iskrvario nasmrt (VIDEO)

Hronika

DOLIJAO LOPOV IZ RUME! Provalio u market i opustošio radnju: Nakon hapšenja policija mu tokom pretresa našla i DROGU

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (19) NA PALILULI ZBOG UGROŽAVANJA SIGURNOSTI: Sumnjiči se da je uperio nož prema muškarcu (43)