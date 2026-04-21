FILMSKA PLJAČKA KOD BUJANOVCA! Pet maskiranih napadača presrelo vozilo sa ZLATOM: Naoružani do zuba oteli dragocenosti i pobegli!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Prava drama odigrala se jutros u mestu Veliki Trnovac kod Bujanovca! Pet maskiranih osoba naoružanih vatrenim oružjem presrelo je vozilo jedne zlatarske radnje, a zatim uz pretnje otelo veliku količinu zlatnog i srebrnog nakita.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Vranju, razbojništvo se dogodilo oko devet časova ujutru. Napadači su sačekali vlasnike zlatarske radnje koji su prevozili dragocenosti, zapretili im oružjem i nakon pljačke pobegli u nepoznatom pravcu.

Policija je odmah blokirala ovaj kraj i intenzivno traga za napadačima, a dežurni tužilac je naložio hitan uviđaj i prikupljanje svih dokaza.

Ovo nije prvi put: Sličan scenario i prošle godine!
Ovaj incident podsetio je na gotovo identičnu pljačku koja se dogodila 24. avgusta prošle godine u istom mestu. Tada je vlasniku radnje oduzeto skoro dva kilograma zlata, uz veliku sumu novca. Podsećamo, za taj zločin je već podignuta optužnica protiv dvojice osumnjičenih sa područja AP KiM, kojima se sudi u odsustvu.

Da li je u pitanju ista banda koja hara jugom Srbije, pokazaće hitna istraga koja je u toku.

Autor: D.S.

