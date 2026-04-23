SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽENE KOD LEBANA: Njeno beživotno telo pronađeno u krevetu - Komšije u ŠOKU

M.S.(75), kome se na teret stavlja da je ubio svoju suprugu J.S. (76), saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu gde se branio ćutanjem. Njemu je na predlog ovog tužilaštva određen pritvor do 30 dana.

- Tužilaštvo, u ovom trenutku, ne može da odgovori na pitanja da li je osumnjičeni prilikom izvršenja krivičnog dela koristio neki predmet odnosno kakve povrede su dovele do smrti žene, jer još uvek nije dobilo zapisnik o obdukciji njenog tela - navela je glavni javni tužilac Ljiljana Zlatanović Janković.

Vest da je M.S. iz sela Geglja, u opštini Lebane, uhapšen zbog osnova sumnje da je ubio svoju suprugu J.S. iznenadila je njihove komšije, jer ništa nije ukazivalo na to da je njihov odnos narušen do te mere da bi uhapšeni muškarac mogao da počini krivično delo za koje se tereti.

Prema nezvaničnim informacijama, telo nesrećne žene pronađeno je u krevetu, u kući žrtve i osumnjičenog za njeno ubistvo. Njihov prijatelj, koji ih je povremeno obilazio, prijavio je ovaj slučaj policiji, ne sluteći da će se, po izlasku policijskih službenika na teren i obavljenog uviđaja, ispostaviti da je reč, kako se sumnja, o nasilnoj smrti.

Policija je saopštila da postoje osnovi sumnje da je uhapšeni muškarac u utorak, u porodičnoj kući, više puta udario ženu koja je od zadobijenih povreda preminula. Drugih zvaničnih informacija o okolnostima ovog tragičnog događaja nema, ali se u selu priča da je Milosav Javorku udarao drvenim štapom po glavi i telu i da joj je na taj način naneo povrede koje će se ispostaviti kobnim.

U selu pričaju da su supružnici živeli sami i da nisu imali dece. Meštani Geglje ističu da su se dobro slagali i brinuli jedno o drugom, pa niko ne može ni da nasluti šta bi mogao da bude motiv ovog zločina.

- Oboje su bili bolesni, ali su bili i veoma vredni. Bavili su se poljoprivredom i dobro održavali svoju kuću i imanje. Ponekad bi se, kao i svi bračni parovi, i posvađali, ali do sada, koliko znamo, među njima nije bilo nasilja. Bili su brižni jedno prema drugom. Šta se desilo to zna samo on - kazao je jedan od komšija.

Nije bio pri sebi?

U selu veruju da M.S. u trenutku zločina "nije bio pri sebi". Kažu da je u poslednje vreme pokazivao znake demencije. Godinama se bavio stolarstvom, ali je taj posao zbog bolesti sve manje radio.

Autor: Iva Besarabić