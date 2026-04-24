TEŠKA NESREĆA U SENTI: Motociklista podlegao povredama nakon sudara sa kombijem

D. G. K. (47) iz Sente preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu od posledica teških telesnih povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 12.30 časova u Adi.

Kako se saznaje iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti, nesreća se dogodila kada je motociklista, iz za sada neutvrđenih razloga, udario u kombi vozilo koje je u tom trenutku skretalo prema jednoj pekari. Od siline udara motociklista je zadobio teške telesne povrede, zbog čega je hitno prevezen u UKCV u Novom Sadu.

Lekari su se satima borili za njegov život, ali je uprkos naporima medicinskog osoblja, motociklista tokom popodnevnih časova podlegao povredama.

Nadležni organi odmah su izašli na lice mesta, gde je obavljen uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće biće utvrđene tokom daljeg postupka.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti potvrđeno je da je izdata naredba za obdukciju, kako bi se precizno utvrdio uzrok smrti, kao i sve okolnosti koje su dovele do tragičnog ishoda.

