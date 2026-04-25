NESREĆA U KALUĐERICI: Kamion sleteo s puta, pa udario u autobusko stajalište, jedno lice povređeno

U beogradskom naselju Kaluđerica dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno jedno lice.
Oko 11.30 časova u ulici Vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici došlo je do udesa kada je kamion udario u spojene nadstrešnice na autobuskom stajalištu.
Tom prilikom povređena je jedna ženska osoba koja je čekala autobus, dok stanje vozača za sada i dalje nije poznato.
Hitna pomoć odmah je izašla na lice mesta. Žena je prevezena u Urgentni centar gde joj je pružena prva pomoć.
Prema prvim informacijama, kamion je bio u privatnom vlasništvu i prevozio je zemlju, a od siline udarca oborene su sve tri nadstrešnice.
Policija obavlja uviđaj i sve okolnosti udesa koji se dogodio biće utvrđene.
