MUP SRBIJE IZDAO HITNO UPOZORENJE! Hakovan Booking, podaci građana na udaru PREVARANATA: Ako ste rezervisali smeštaj, ODMAH uradite ovo!

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije oglasila se povodom ozbiljnog bezbednosnog incidenta na popularnoj platformi Booking.com.
Došlo je do neovlašćenog pristupa podacima korisnika, što otvara vrata za opasne prevare i krađu novca sa računa!
ŠTA SU HAKERI UKRALI?
Iako kompanija tvrdi da podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, napadači su došli do ključnih informacija:
- Imena i prezimena korisnika
- Kontakt podaci
- Detaljni podaci o rezervacijama
PAŽNJA: Ovi podaci se koriste za neverovatno uverljive "fišing" napade. Prevaranti vam se mogu obratiti glumeći smeštaj koji ste zaista rezervisali i tražiti "hitnu verifikaciju" kartice ili dodatnu uplatu!
HITNA UPUTSTVA MUP-A ZA GRAĐANE:
Ako ste koristili Booking i ostavljali podatke, evo šta morate odmah da uradite:
PROVERITE TRANSAKCIJE: Odmah uđite na svoj e-banking i proverite da li ima sumnjivih isplata.
SMANJITE LIMITE: Privremeno smanjite dnevni limit za internet plaćanja na kartici.
NE ŠALJITE PODATKE: Nikada ne dostavljajte broj kartice ili CVV kod putem e-maila, SMS-a ili Vibera/WhatsApp-a.
BLOKIRAJTE KARTICU: Na najmanju sumnju, odmah kontaktirajte banku i blokirajte karticu!
OPREZ SA PORUKAMA: Budite ekstremno sumnjičavi prema porukama koje zahtevaju "hitno plaćanje" da vam rezervacija ne bi propala.
"Napadači koriste stvarne podatke o vašim rezervacijama kako bi prevara izgledala što uverljivije", upozoravaju iz MUP-a.
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja da prati situaciju, a građanima se savetuje da svaku zloupotrebu odmah prijave policiji.
Autor: D.S.