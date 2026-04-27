MUP SRBIJE IZDAO HITNO UPOZORENJE! Hakovan Booking, podaci građana na udaru PREVARANATA: Ako ste rezervisali smeštaj, ODMAH uradite ovo!

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije oglasila se povodom ozbiljnog bezbednosnog incidenta na popularnoj platformi Booking.com.

Došlo je do neovlašćenog pristupa podacima korisnika, što otvara vrata za opasne prevare i krađu novca sa računa!

ŠTA SU HAKERI UKRALI?

Iako kompanija tvrdi da podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, napadači su došli do ključnih informacija:

- Imena i prezimena korisnika

- Kontakt podaci

- Detaljni podaci o rezervacijama

PAŽNJA: Ovi podaci se koriste za neverovatno uverljive "fišing" napade. Prevaranti vam se mogu obratiti glumeći smeštaj koji ste zaista rezervisali i tražiti "hitnu verifikaciju" kartice ili dodatnu uplatu!

HITNA UPUTSTVA MUP-A ZA GRAĐANE:

Ako ste koristili Booking i ostavljali podatke, evo šta morate odmah da uradite:

PROVERITE TRANSAKCIJE: Odmah uđite na svoj e-banking i proverite da li ima sumnjivih isplata.

SMANJITE LIMITE: Privremeno smanjite dnevni limit za internet plaćanja na kartici.

NE ŠALJITE PODATKE: Nikada ne dostavljajte broj kartice ili CVV kod putem e-maila, SMS-a ili Vibera/WhatsApp-a.

BLOKIRAJTE KARTICU: Na najmanju sumnju, odmah kontaktirajte banku i blokirajte karticu!

OPREZ SA PORUKAMA: Budite ekstremno sumnjičavi prema porukama koje zahtevaju "hitno plaćanje" da vam rezervacija ne bi propala.

"Napadači koriste stvarne podatke o vašim rezervacijama kako bi prevara izgledala što uverljivije", upozoravaju iz MUP-a.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja da prati situaciju, a građanima se savetuje da svaku zloupotrebu odmah prijave policiji.

