Detalji porodične tragedije u Somboru: Ubio brata, pa pokušao samoubistvo?

U Somboru je danas došlo do teške porodične tragedije u kojoj je jedna osoba izgubila život, dok se lekari bore za život druge.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se na ubistvo i pokušaj samoubistva.

Dramatičan poziv policiji

Drama je počela kada je policiji upućen poziv u kojem je nepoznata osoba tvrdila da se u jednoj porodičnoj kući nalaze dva beživotna tela. Međutim, po izlasku na teren, pripadnici MUP-a i ekipa Hitne pomoći zatekli su drugačije stanje.

Na licu mesta pronađeno je telo muškarca koji nije davao znake života, dok je drugi muškarac bio u teškom stanju, ali živ. On je hitno transportovan u bolnicu, gde mu se lekari bore za život.

Sumnja se na krvavi porodični obračun

Iako istraga još uvek traje, prema nezvaničnim saznanjima bliskim istrazi, reč je o rođenoj braći. Osnovna sumnja policije trenutno ide u pravcu užasnog scenarija:

Pretpostavlja se da je jedan od braće, nakon kraće ili duže rasprave, oduzeo život drugome.

Nakon počinjenog zločina, osumnjičeni je navodno pokušao da presudi sebi.

"Prizor u kući je bio potresan. Policija je prvobitno dobila informaciju o dva leša, ali je brzim reagovanjem Hitne pomoći utvrđeno da je jedan muškarac još uvek davao znake života", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga u toku

Policija je blokirala prilaz kući i u toku je detaljan uviđaj koji obavljaju dežurni tužilac i forenzičari. Motiv ovog stravičnog zločina i dalje je nepoznat, a više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja i prikupljanja tragova sa lica mesta.

Komšije su u šoku i navode da nisu mogle ni da naslute da bi ovakva tragedija mogla da se dogodi u njihovom susedstvu.

Autor: S.M.