Preminuo drugi brat iz Sombora! Ubio brata, pa pucao sebi u glavu

Izvor: Informer.rs

Muškarac Radovan T. (53), iz vatrenog oružja ubio svog rođenog brata Sinišu T. (57), a zatim pokušao da izvrši samoubistvo, podlegao je povredama u Kliničkom centru Vojvodine.

"U Univerzitetski klinički centar Vojvodine primljen je pacijent R.T. muškog pola, kao premeštaj iz iz Opšte bolnice Sombor zbog povreda zadobijenih upucavanjem vatrenim oružjem u glavu. Inicijalno je zbrinut u regionalnom centru, gde je sediran, endotrahealno intubiran i podvrgnut CT pregledu glave, nakon čega je indikovan transport u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg lečenja" navodi se u saopštenju.

Nakon prijema u zdravstvenu ustanovu, započete su mere kardiopulmonalno-cerebralne reanimacije, ali uprkos naporima lekara konstatovana je smrt.

Kako je Informer ranije pisao, drama je počela kada je policiji upućen poziv u kojem je nepoznata osoba tvrdila da se u jednoj porodičnoj kući nalaze dva tela. Međutim, po izlasku na teren, pripadnici MUP i ekipa Hitne pomoći zatekli su drugačije stanje.

Na licu mesta pronađeno je telo muškarca koji nije davao znake života, dok je drugi muškarac bio u teškom stanju, ali živ.

Prema nezvaničnim saznanjima našeg portala, najverovatnije je reč o sukobu braće zbog dugova.

Autor: A.A.

