DIVLJAO NA AUTO-PUTU PRETICAJNOM TRAKOM: Policija pregledala vozilo, pa pronašla OVO

Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačem, danas oko 12.15 časova, u mestu Vrčin u opštini Grocka, zaustavili su tridesetsedmogodišnjeg M.K. koji se na auto-putu Beograd - Niš vozilom marke „fijat“ kretao brzinom od 119 kilometara na čas, na delu auto-puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Pored toga, vozilo se kretalo preticajnom trakom, iako krajnja desna traka nije bila zauzeta vozilima.

Zbog navedenih prekršaja, vozaču su sačinjeni prekršajni nalozi.

Pregledom vozila, u prepravljenom prostoru, pronađeno je oko 350 boksova cigareta sa tzv. kosovskim akciznim markicama.

Dalji rad nastavili su policijski službenici PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, koji će po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M.K. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznim proizvodima.

Kako se sumnja on je cigarete prevozio iz Kosovske Mitrovice, namenjene daljoj prodaji.

