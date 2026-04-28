UBIO ČOVEKA ČEKIĆEM, PA OTIŠAO U TRŽNI CENTAR: Otkriveni detalji hapšenja osumnjičenog za stravičan zločin na Novom Beogradu

L. Č (22) koji se sumnjiči da јe danas oko 12 časova u Ulici Јuriјa Gagarina naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mesta, nakon čega јe pobegao, kako se nezvanično saznaje, uhapšen je u jednom tržnom centru na Novom Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je čoveka ubio ispred garaže čekićem, kako bi mu ukrao automobilm L. Č. je nekoliko sati kasnije identifikovan i uhapšen u velikoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policiјe, Odeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu.

On se sumnjiči za teško ubistvo.

Autor: Marija Radić