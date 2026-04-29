'POŽALIO SE NA DVA SIMPTOMA, A ONDA JE PAO MRTAV' Srčane slabosti kose i mlade i stare, stručnjaci upozoravaju: Čim osetite ovo u grudima ODMAH ZOVITE HITNU

Sve su češći slučajevi da mladi muškarci naglo preminu od srčanog udara tokom sportskih aktivnosti.

"Sve je bilo uobičajeno, a onda se požalio na dva simptoma i pao mrtvav," izjavili su prijatelji nedavno iznenada preminulog M.N. (35). Početkom godine odjeknula je vest da je muškarac star 35 godina (M.N) preminuo tokom rekreativne utakmice malog fudbala u Beogradu. Kako su tada rekli njegovi prijatelji, dotični M.N. požalio se samo na dva simptoma - naglu mučninu i slabost. Nakon što se srušio u svlačionici, Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje srmt, a prema rečima čuvenog kardiohirurga profesora dr Miljka Ristića ovakvi događaji više nisu retkost!

Kako je na Kurir televiziji nedavno izjavio dr Miljko Ristić, kako bi se najgori ishodi sprečili veoma su važni redovni lekarski pregledi!

- Ovakav događaj nije više redak. Fudbal se igra preko sto godina. I ranije dolazilo do iznenadne smrti na fudbalskom terenu, što je navelo stručnjake, koji se bave fudbalom, da se uvedu redovni lekarski pregledi i u školama, ali i kod onih koji se bave redovnim i profesionalnim sportskim aktivnostima. Međutim, u početku ti lekarski pregradi su bili nedovoljni. Oni su rađeni retko, u to vreme nije ni postojao ultrazvuk srca, kako bi se utvrdilo kakvo je stanje srca, da li postoje neki deformiteti na našem najvažnijem srčanom organu - priča Ristić.

I sam dr Ristić je dugo bio predstavnik Medicinske komisije u Fudbalskom savezu Srbije i kako ističe, jedna stvar ga je posebno iznenadila.

- Bio sam iznenađen stvarno da ti fudbaleri nisu imali godinama nikakav srčani pregled. Oni koji se profesionalno bave fudbalom moraju da rade srčane preglede u sklopu saveta. Nekada se nije moglo dobiti odobrenje za obavljanje ovom aktivnošću, ukoliko fudbaler nema validnu zdravstvenu knjižicu - zaključuje Ristić.

Ako ovo osetite zovite Hitnu odmah!

Kako smo na "Kurir zdravlje" ranije pisali glavni simptom srčanog udara jeste bol ili pritisak u grudima – osećaj stezanja, pečenja, težine ili pritiska u sredini ili levoj strani grudnog koša. Bol može trajati nekoliko minuta, a ponekad se javlja u talasima. Kako kardiolozi savetuju, jako je važno obratiti pažnju na bolove u rukama, a pogotovo na one koji se šire i na:

leđa

vrat

vilicu

ramena

gornji deo stomaka

Lekari upozoravaju i na simptome srčanog udara poput vrtoglavice, mučnine, kratkog daha i lošeg sna. Takođe, kako piše Kurir hitnu pomoć treba obavezno pozvati u sledećim sitaucijama:

bol ili pritisak u sredini grudnog koša koji traje nekoliko minuta ili se vrać

bol u rukama, leđima, vratu, vilici ili ramenima

kratkoću daha, vrtoglavicu, mučninu, hladan znoj ili neobjašnjiv umor

iznenadan gubitak svesti ili prestanak disanja

Autor: D.Bošković