OPTUŽENI BOMBAŠI KOJI SU BACILI EKSPLOZIVNU NAPRAVU NA VILU ZDRAVKA ČOLIĆA: Dvojici preti robija, treći pušten iz pritvora

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv S.M. i P.S. zbog sumnje da su u februaru bacili bombu na kuću Zdravka Čolića.

Istovremeno, postupak protiv trećeg osumnjičenog je obustavljen.

Bombaški napad koji je potresao beogradsko elitno naselje Dedinje 3. februara ove godine dobio je svoj pravosudni epilog. Dok su dvojica neposrednih izvršilaca pred optužnicom, M.A., koji se sumnjičio za pomaganje, izašao je iz pritvora.

Advokatica: "Moj klijent je nevin"

Advokatica Slavka Babić, koja zastupa M.A., potvrdila je da je njen klijent od juče na slobodi.

"Odluka tužilaštva je potpuno očekivana. Od prvog dana tvrdim da je moj klijent nevin i da mu je pritvor određen neosnovano", izjavila je Babićeva za "Kurir".

Filmska akcija: Taksijem i trotinetom do Čolićeve kapije

Detalji istrage otkrivaju gotovo filmski scenario napada koji se odigrao u ranim jutarnjim satima.

Osumnjičeni su se do Dedinja dovezli taksijem. Do same ograde kuće stigli su koristeći trotinet.

- Perica S. je aktivirao ručnu bombu i bacio je u dvorište, dok je Senad M. sve snimao mobilnim telefonom. Napadači su se sa lica mesta udaljili istim trotinetom- rekao je naš izvor.

Čola na saslušanju: "Nikome ne dugujem ništa"

Legendarni pevač Zdravko Čolić saslušan je u svojstvu svedoka u martu. Iako je bomba eksplodirala u njegovom dvorištu, on je odlučio da se ne pridruži krivičnom gonjenju.

Pevač je u trenutku napada bio u Zagrebu.

Prema njegovim rečima, najvažnije mu je bilo da su supruga i ćerke, koje su bile u kući, ostale nepovređene.

Čolić je izjavio da nema neprijatelje i da ne zna ko bi mogao da stoji iza ovoga, sugerišući da su uhapšeni verovatno samo "izvršioci nečijeg naloga".

Šteta i na komšijinoj kući

Osim Čolića, u tužilaštvu je iskaz dao i njegov prvi komšija, poznati estradni menadžer Adis Gojak. On se u postupku pojavljuje kao oštećeni jer je geler od bombe naneo štetu i na njegovom objektu koji se nalazi tik uz pevačevu vilu.

Autor: Iva Besarabić