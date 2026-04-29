OŠTETILI BUDŽET SRBIJE ZA 621 MILION! Uhapšeno 11 osoba širom Srbije - Prali novac preko fantomskih firmi

U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom poreske policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 11 osoba, dok će protiv još 17 osoba biti podnete krivične prijave u redovnom postupku, zbog sumnje da su, od 2019. do 2021. godine, poreskim krivičnim delima oštetili budžet Republike Srbije za 621.063.169 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska prevara, poreska utaja i pranje novca uhapšen je:

M. K. (47), odgovorno lice DOO „COOL klima” Vršac, vlasnik „PR Master Trade Solutions Vršac“ i DOO “Industrial plan i pro” Vršac, i lice koje je stvarno upravljalo DOO „Industrial alliance” Vršac i DOO „Samyaza“ Vršac.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ista krivična dela u pomaganju, uhapšeni su:

K. G. (49), odgovorno lice u DOO “Industrial plan i pro” Vršac

Lj. I. (61), vlasnik i odgovorno lice u DOO „FINOPEX PARTNERS“ Beograd

D. J. (44), odgovorno lice i vlasnik DOO „Lav expert NMJ“ Beograd, vlasnik i odgovorno lice u DOO „DSV elektronics“

Beograd i vlasnik „PR ESTIMATE CONSULTING” Beograd

M. M. (32), bivše odgovorno lice i vlasnik DOO „Lav expert NMJ“ Beograd

I. G. (44), vlasnik „PR priprema gradilišta Ludman kop” Kragujevac

A. S. (58), vlasnik „PR Panimpro“ Čačak

N. L. (35), vlasnik „PR NL Elektrik“ Vršac

Č. M. (66), stvarni vlasnik DOO „Lav expert NMJ“ Beograd.

Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara i poreska utaja u pomaganju uhapšeni su:

N. P. (47), vlasnica „PR Ekspert“ Kragujevac

M. P. (44), faktički vlasnik „ECONERGY 2018“ DOO.

Sumnja se da je M. K. (47), uz pomoć ostalih osumnjičenih, u knjigovodstvu privrednih društava koja su pod njegovom kontrolom, evidentirao fiktivne ulazne fakture, na taj način umanjio osnovicu za obračun poreza na dobit i neosnovano ostvario povrat PDV-a, čime je oštetio budžet Republike Srbije za 621.063.169 dinara.

On se sumnjiči i da je, kako bi novac stavio u legalne tokove, na osnovu fiktivnih poslovnih odnosa uplatio oko 134.267.602 dinara privrednim društvima osumnjičenih i fantomskoj firmi PD DOO "Stocoop" Beograd.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić