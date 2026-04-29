Uhapšen muškarac iz okoline Novog Sada: Policija pronašla u stanu pronašla više različitih droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su B. F. (51) iz okoline grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Novi Sad, pretresom stana, u kojem osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 630 grama marihuane, 75 grama ekstazija, 40 grama amfetamina, hašiš i LSD.

- Takođe, u stanu je pronađena digitalna vaga i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

