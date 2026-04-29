AKTUELNO

Hronika

Uhapšen muškarac iz okoline Novog Sada: Policija pronašla u stanu pronašla više različitih droga

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su B. F. (51) iz okoline grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Novi Sad, pretresom stana, u kojem osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 630 grama marihuane, 75 grama ekstazija, 40 grama amfetamina, hašiš i LSD.

- Takođe, u stanu je pronađena digitalna vaga i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: Jovana Nerić

#Droga

#Hapšenje

#MUP

#Novi Sad

POVEZANE VESTI

Hronika

Hapšenje u Novom Sadu: Policija upala u stan i pronašla narkotike i digitalnu vagu

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC U NOVOM SADU - Osumnjičen da je prodao marihuanu sugrađaninu

Hronika

UHAPŠEN KRALJEVČANIN: Policija mu u kući pronašla drogu i duvan, krivična prijava i protiv njegove majke

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (24) U SUBOTICI ZBOG POSEDOVANJA DROGE: Evo šta je sve policija pronašla prilikom pretresa stana

Hronika

Uhapšen muškarac u Subotici: Policija mu u stanu pronašla 12, 2 kilograma marihuane i kokain!

Hronika

STAN PUN MARIHUANE I EKSTAZIJA: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za trgovinu narkoticima!