Žestoka tuča u Zemun polju: Otac branio sina (16), PA ZARIO MLADIĆU NOŽ U GRUDI

U Zemun polju došlo je do brutalne tuče u kojoj je mladić L.J. zadobio teške povrede nožem. Policija je zadržala osumnjičenog T.M. zbog sumnje na krivično delo.

Povodom tuče koja se 27. aprila dogodila u naselju Zemun polje, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun – PI Batajnica, doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog T.M. (41).

On se sumnjiči da je nožem zadao ubodnu ranu oštećenom L.J. (23), na koji način je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Iznoseći svoju odbranu osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na svedoke i da će, zbog svoje prethodne krivične osuđivanosti, ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da rešenjem osumnjičenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Podsetimo, u beogradskom naselju Zemun Polje, u ulici Akrobate Aleksića, 27. aprila oko 18 časova došlo je do brutalnog uličnog obračuna koji se završio krvoprolićem.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić L. J. (23) zadobio je ubodnu ranu u predelu grudi, nakon što mu je muškarac T. M. (41) zario sečivo tokom tuče.

Iako će precizne okolnosti incidenta biti utvrđene tek nakon detaljne istrage, sumnja se da je ranjeni L. J. (23) prvi napao šesnaestogodišnjeg dečaka, inače sina uhapšenpog T.M.

Navodno, videvši da mu je sin ugrožen, otac tinejdžera je istrčao, sukobio se sa L. J, a potom ga izbo i naneo mu teške telesne povrede.

Ekipa Hitne pomoći je ranjenog mladića prevezla u bolnicu, gde je zadržan na lečenju zbog težine povreda. Prema saznanjima, L. J. nije nepoznat istražnim organima. Do sada je hapšen u više navrata zbog različitih krivičnih dela.

Autor: S.M.