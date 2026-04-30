Sombor zavijen u crno nakon jezivog BRATOUBISTVA! Progovorile komšije: Ovakvu tragediju ne pamte

Sahrana R. T. u Staparu okupila je stotine ljudi, a meštani ističu da je bio omiljen i vredan čovek. Ova tragedija potresla je celu zajednicu.

R. T. (57), koji je kako se sumnja ubio rođenog brata S. T. (53), a potom sebi presudio, sahranjen je danas u rodnom selu Stapar kod Sombora.

Stotine ljudi došlo je da isprati R.T.

- Staparci ne pamte ovoliku sahranu - bio je komentar jednog od meštana, te potvrdio da Staparci za njega imaju samo lepe reči:

- Niko za njega nema ružnu reč da kaže. Pogledajte koliko je ljudi došlo, to sve govori. Bio je vredan, sposoban, porodičan čovek. Bio je omiljen svuda - navodi on dodaje da se R.T. bavio privatnim biznisom od kog je izdržavao porodicu.

- Imao je sopstvenu fabriku drvene ambalaže i farmu ovaca. Važio je za dobrostojećeg, nije to malo. Iza sebe je ostavio majku, suprugu i dva sina. Njih mi je mnogo žao, oni su svi još u velikom šoku - kaže on.

Odvojene sahrane

Sahrana ubijenog brata, S. T. biće održana u subotu, 2. maja.

Iako su braća preminula u isto vreme, porodica je odlučila da ih ne sahrani zajedno, već da poslednje oproštaje razdvoje i sahrane ih u dva dana razlike.

Dok pojedini smatraju da je odluka doneta iz poštovanja prema žrtvi, drugi tvrde da bi još bizarnije bilo da braća nakon bratoubistva počivaju zajedno.

- Brat da krene na brata, ubistvo i samoubistvo i sve u jednoj kući. Ovakav slučaj selo ne pamti. I dalje niko ne može da veruje šta se desilo. Normalno je da će se napraviti dve sahrane. Da su okolnosti drugačije, razumeo bih da zbog finansija i bliskosti zajedno budu ispraćeni na večni počinak, ali da se sada sahrane zajedno, to bi bio greh - rekao je stanovnik sela Stapar.

Ipak, bizarna slika na kojoj su umrlice nalepljene jedna ispod druge izazivaju jezu među meštanima.

- Poznavala sam i S.T. i R.T. Svi bi rekli da su živeli normalnim životom, sve nas je zateklo ovo. Nema kuće ku kojoj mena problema, ali niko nije ni naslućivao da njihove muke mogu ovako da se završe - rekla je komšinica.

Podsetimo, S. T. preminuo je na licu mesta nakon što ga je rođeni brat R. T. upucao iz vatrenog oružja u majčinoj kući, u selu Stapar kod Sombora. R. T. je potom pucao i u sebe, a zbog težine povreda hitno je bio prebačen u UKC Vojvodina. Međutim, ubrzo po prijemu je preminuo.

- U Univerzitetski klinički centar Vojvodine primljen je pacijent R.T. muškog pola, kao premeštaj iz Opšte bolnice Sombor zbog povreda zadobijenih upucavanjem vatrenim oružjem u glavu. Inicijalno je zbrinut u regionalnom centru, gde je sediran, endotrahealno intubiran i podvrgnut CT pregledu glave, nakon čega je indikovan transport u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg lečenja. Uprkos primeni svih raspoloživih mera intenzivnog lečenja i reanimacije, nije došlo do povoljnog ishoda, te je konstatovan smrtni ishod - navodi se u saopštenju UKC.

Inače, porodični zločin dogodio se u kući njihove majke, inače, vaspitačice u penziji.

- Majka, inače, živi sama. Mlađi sin živeo je sa svojim sinovima u drugoj kući u istom mestu, a R.T. sa svojom porodicom u Apatinu. Sada su se obojica našli kod majke, u njenoj kući. To jutro su majku poslali u prodavnicu i onda se desilo ovo zlo. R.T. je pucao u S.T. i ubio ga na mestu, a potom i u sebe - ispričale su nam šokirane komšije.

- Videli smo kada su rođaci izveli majku iz dvorišta i odveli je u jednu kuću tu, u blizini. Jadna žena, van sebe je, mislim da još uvek nije svesna šta se dogodilo. Jutros je najnormalnije otišla u prodavnicu, a kada se vratla iz prodavnice zatekao ju je ovaj užas - ispričao je komšija juče posle zločina.

Autor: S.M.