AKCIJA U NIŠU: Penzionerka pala sa 300 kilograma duvana, policija joj upala u stan!

Niška policija podneće krivičnu prijavu protiv T. J. (65) nakon što je u njenom stanu pronađen ogroman tovar rezanog duvana namenjen nelegalnoj prodaji.

Inspektori su tokom pretresa prostorija koje koristi osumnjičena ostali zatečeni količinom robe za koju penzionerka nije imala apsolutno nikakvu dokumentaciju.

"Pretresom prostora koji koristi osumnjičena pronađeno je 293 kilograma rezanog duvana bez potrebne dokumentacije koji je predat Poreskoj policiji", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zaplenjeni duvan bio je spreman za promet akciznih proizvoda, čime je naneta šteta budžetu države.

"Krivična prijava protiv T. J. biće podneta po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu zbog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda", navode nadležni organi.

Osumnjičena će se u daljem postupku braniti sa slobode, dok je roba trajno oduzeta.

Autor: D.S.