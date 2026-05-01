AKTUELNO

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U CRVENKI: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom, automobil uništen (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA

Saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Crvenka, kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom, najverovatnije usled neprilagođene brzine uslovima na putu, usled čega je vozilo sletelo s puta, javlja 192.rs.

Na licu mesta je u toku uviđaj koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je do incidenta došlo, a trenutno nema informacija o stanju učesnika u nezgodi.

Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se da se automobil, tokom okretanja, preprečio preko kolovoza. Vozilo je znatno oštećeno - hauba je iskrivljena, vetrobransko staklo razbijeno, a oštećen je i zadnji deo.

Takođe, na vozilu je odvaljen zadnji branik, dok mu je otpao i jedan točak.

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Istraga

#Saobraćajna nesreća

#crvenka

#udes

