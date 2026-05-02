Vatrogasci razvalili vrata, ali nisu uspeli da spasu nesrećnu ženu: Detalji požara u Braće Jerković

Ogroman požar izbio je rano jutros u 04.45 časova U Zaplanjskoj ulici u naselju Braće Jerković na Voždovcu u kojem je nastradala žena (75).

Kako saznajemo, vatra je zahvatila stan u prizemlju zgrade u Zaplanjskoj, a vatrogasci su odmah poslati na teren.

Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice su po dolasku na teren u naselju Braće Jerković uspeli da otvore vrata stana, ali uprkos brzoj intervenciji, u stanu je pronađena žena bez znakova života.

Hitna pomoć koja je odmah stigla na teren mogla je samo da konstatuje smrt.

Požar je brzo ugašen i sprečeno je širenje na ostale stambene jedinice.

U hodnicima zgrade još uvek ima dima.

Autor: Marija Radić