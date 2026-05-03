'ŠTO SE TIČE NAS PORODICA, SVE SE PROMENILO' Potresne reči oca Angeline ubijene u Ribnikaru kidaju dušu: I način radosti je drugačiji...

Danas se navršavaju tri godine od kako je u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu tada trinaestogodišnji dečak iz dva pištolja svog oca ubio devetoro učenika i čuvara škole, a ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije. Među ubijenima je i Angelina Aćimović, a njen otac Anđelko je za Nacionalni dnevnik TV Pink rekao da od gubitka ćerke više ništa nije isto.

Anđelko je rekao da se od dana stravične tragedije mnogo toga promenilo u njihovim životima.

- Što se tiče nas, porodica, sve se promenilo, i pogled na život i šta je vrednije, sistem vrednosti, sve se potpuno promenilo, na koji način živimo i dočekujemo svako jutro i noć je potpuno drugačija, način radosti je drugačiji, sve je drugačije. Kako je to društvu, ja o tome ne mogu da kažem. Mi vidimo da su ljudi dosta uz nas, da su solidarni, saosećajni i to je dobro - kazao je Anđelko na treću godišnjicu tragedije koja je potresla celu Srbiju.

Podsetimo, dečak ubica je 3. maja, nešto pre devet sati u školi koju je pohađao, na licu mesta ubio najpre čuvara, dežurne učenike, a potom je ušao u svoje odeljenje gde je nastavio pucnjavu.

Na licu mesta je stradalo osam učenika i čuvar, dok je jedna devojčica kasnije podlegla povredama. On je tada ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.

Dečak ubica, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je krišom, pošto je "provalio" šifru za sef uzeo iz sefa 1. maja.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koji su se dogodili u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kao i u selima Orašje i Dubona kod Mladenovca dan kasnije, a predviđeno je da se ti dani obeležavaju svake godine.

