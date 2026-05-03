TUGA UJEDINILA PORODICE I PRIJATELJE: U crkvi Svetog Marka održan pomen žrtvama MASAKRA u 'Ribnikaru'

Danas se u crkvi Svetog Marka održava pomen žrtvama masovnog ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Porodice stradalih, građani i brojni učenici okupili su se kako bi odali počast nastradalima i još jednom podsetili na tragediju koja je duboko potresla čitavo društvo.

Među okupljenima je i ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, ali i roditelji masakra u Duboni i Malom Orašju koji se desio samo dan kasnije.

Tokom službe, upućene su molitve za pokoj duša žrtava, dok su prisutni u tišini palili sveće.

Podsećamo, maloletni ubica je 3. maja 2023. ubio osam devojčica, jednog dečaka i školskog čuvara.

Porodice žrtava jutros su se okupile ispred škole, gde su položili cveće u spomen na svoje najmilije.

