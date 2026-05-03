AKTUELNO

Hronika

TUGA UJEDINILA PORODICE I PRIJATELJE: U crkvi Svetog Marka održan pomen žrtvama MASAKRA u 'Ribnikaru'

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Danas se u crkvi Svetog Marka održava pomen žrtvama masovnog ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Porodice stradalih, građani i brojni učenici okupili su se kako bi odali počast nastradalima i još jednom podsetili na tragediju koja je duboko potresla čitavo društvo.

pročitajte još

'ŠTO SE TIČE NAS PORODICA, SVE SE PROMENILO' Potresne reči oca Angeline ubijene u Ribnikaru kidaju dušu: I način radosti je drugačiji...

Među okupljenima je i ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, ali i roditelji masakra u Duboni i Malom Orašju koji se desio samo dan kasnije.

Tokom službe, upućene su molitve za pokoj duša žrtava, dok su prisutni u tišini palili sveće.

Podsećamo, maloletni ubica je 3. maja 2023. ubio osam devojčica, jednog dečaka i školskog čuvara.

Porodice žrtava jutros su se okupile ispred škole, gde su položili cveće u spomen na svoje najmilije.

Autor: Iva Besarabić

#Pomen

#Vladislav Ribnikar

#masakr

#masovno ubistvo

#škola

POVEZANE VESTI

Hronika

NASTAVLJA SE PARNIČNI POSTUPAK ZA MASAKR U 'RIBNIKARU' - Porodice ubijenih stigle u sud (VIDEO)

Hronika

ZLOČIN KOJI JE ZAVIO SRBIJU U CRNO - Tačno je godinu dana od masakra u Ribnikaru! Bol ne jenjava

Društvo

PRIPREME ZA OBELEŽAVANJE GODIŠNJICE MASAKRA U RIBNIKARU: Komemorativni dan označava početak višeslojnog procesa memorijalizacije

Hronika

Danas se nastavlja parnični postupak za 'Ribnikar' po tužbi ranjene nastavnice: U sud pozvani Kecmanovići

Društvo

U Crkvi Svetog Marka u Beogradu parastos za poginule Srbe u zločinakoj akciji 'Bljesak'

Hronika

GODIŠNJI POMEN ZA UBIJENE U DUBONI I MALOM ORAŠJU! Potresne scene na mestu gde je Uroš Blažić ispalio SMRTONOSNE RAFALE: Roditelji žrtava jecaju na sa