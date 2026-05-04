'ZLO KOJE JE POSEJANO 3. MAJA, PONOVLJENO JE 4. MAJA, A KASNIJE I U NIŠU...' Majka ubijene Eme Kobiljski iz 'Ribnikara' poslala snažnu poruku (FOTO)

Tri godine prošle su od kobnog 3. maja kada se u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u centru Beograda dogodio najstrašniji zločin u istoriji Srbije.

Potresne reči Nine Kobiljski, majke ubijene Eme u "Ribnikaru", odzvanjale su juče na Tašmajdanu kada je obeležena treća godišnjica od masakra u školi, u znak sećanja na žrtve i bol roditelja koja ne bledi.

Njene reči duboko su potresle sve okupljene u krugu oko spomenika Desanki Maksimović gde je tokom dana bio "Prostor sećanja" za nastradale, nakon čega su u završnom delu programa prisustvovali članovi porodica stradalih, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, kao i prijatelji i građani sa decom.

- Pamtimo blagost, pamtimo nežnost. Kada govorimo o gubitku, tad nije izgubljeno samo 10 života, nije otrgnut samo deo duše porodica, 3. maja nestalo je 10 svetova, njihovi potomci, njihova dela, izgubili smo njihovo dobro koje bi u svojim svetovima tkali - rekla je Kobiljski.

Ona je naglasila da se zlo koje se dogodilo tog dana nije završilo u učionici.

- Zlo koje je u OŠ "Vladislav Ribnikar" počinjeno 3. maja, ponovljeno je 4. maja u Duboni i Malom Orašju, a kasnije i u Nišu - upozorila je Nina Kobiljski.

Podsetimo, 5. oktobra 2023. godine maloletnik (13) je sa 37 uboda nožem ubio svog školskog druga Andreja Simića u NIškoj Banji.

U svom obraćanju, poslala je i snažnu poruku o važnosti sećanja i pravde.

- Vreme koje dolazi može da učvrsti budućnost da negovanje vrednosti i žrtava ostane dužnost svakog pojedinca. Traženjem pravde i negovanjem sećanja prenosi se i njihov vrednosni trag koji će nam pokazati put. Oni jesu ljubav, oni su u svakoj lepoj reči, u svakom znaku podrške. Hvala im i hvala vam. Neka im je večna slava - rekla je Nina Kobiljski.

Majka devojčice je, inače, na jednom od ročišta govorila o Emi i tome koliko je ponosna što je njena ćerka naučila da bude odgovorna. Kako je istakla, 1. i 2. maja 2023. je posmatrala svoje ćerke i rekla suprugu da joj se "plače koliko su dobre". U ta dva dana videla je da su njene ćerke stasale.

- Zahvalna sam Bogu za ta dva dana i stalno im se vraćam. Desilo se sve što je trebalo da se desi u njenih 13 godina. Nije uskraćena za emociju, toplu reč, zagrljaj. Ne osećam da sam mogla više od toga. Dragan nije imao taj 1. i 2. maj. Ja sam ih imala, ali nije dovoljno, nije mi lakše nego njemu. Dan pred povratak sa raspusta u školu Ema je prvi put isfenirala kosu, jer se spremala za slikanje u školi. Bila je presrćena. Rekla mi je: "Ti ćeš mene sada stalno ovako da feniraš" - rekla je ranije ona prisećajući se poslednjih trenutaka sa ćerkom.

Podsetimo, tri godine prošle su od kobnog 3. maja, dana kada se u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u centru Beograda dogodio jedan od najstrašnijih zločina u istoriji Srbije. Tog jutra, Srbija je zanemela od bola.

U jednom nezamislivom trenutku, devetoro dece i njihov čuvar Dragan Vlahović zauvek su zaustavljeni na svom životnom putu. Za njihove porodice vreme je stalo.

Srbija pamti Maru Anđelković, Bojanu Asović, Angelinu Aćimović, Anu Božović, Adrianu Dukić, Emu Kobiljski, Katarinu Martinović, Sofiju Negić, Andriju Čikića i Dragana Vlahovića, imena koja su zauvek urezana u kolektivno sećanje naroda.

Odgovor na pitanje kako je moguće da se ovakav zločin dogodi u školi, mestu koje bi moralo biti simbol sigurnosti, i tri godine kasnije izostao je, a ostala je samo bol, tišina i obaveza da se nikada ne zaboravi!

Autor: D.Bošković