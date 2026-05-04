AKTUELNO

Hronika

KRVNIČKI PRETUČEN DEČAK (15) NA VOŽDOVCU Četvorica ga presrela i zverski tukla, staklenom čašom mu udarali po glavi! Dobio teške povrede

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Na Voždovcu, dečak (15) brutalno pretučen od strane četvorice napadača, zadobio teške povrede glave. Policija traga za osumnjičenima.

U beogradskom naselju Voždovac, u Ulici vojvode Stepe, u nedelju se dogodio težak incident u kojem je maloletni L. Č. (15) zadobio ozbiljne povrede glave nakon napada grupe huligana.

Prema prvim informacijama, dečaka su presrela četiri nepoznata lica koja su na sebi imala navijačka obeležja. Napad je počeo fizičkim nasrtajem, gde su mu osumnjičeni zadali više udaraca rukama u predelu glave i tela.

Brutalnost je eskalirala kada su napadači upotrebili staklenu čašu kojom su nastavili da mu nanose povrede, ciljajući glavu dečaka.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenom petnaestogodišnjaku ukazala prvu pomoć. Maloletnik je hitno prevezen u Urgentni centar.

Nakon pregleda, neurohirurg je konstatovao ozbiljne povrede glave.

Policija intenzivno traga za četiri NN lica koja se sumnjiče za ovaj napad.

Autor: D.Bošković

#Dečak

#Napad

#pretucen

#tuca

#vozdovac

POVEZANE VESTI

Hronika

MUŠKARAC PRETUČEN NA ČUKARICI: Tvrdi da su ga sa leđa napale nepoznate osobe! Udarali ga rukama i nogama

Hronika

Pljačka na Voždovcu: Rus pretučen, tvrdi da su lopovi odneli bogat plen

Hronika

Užas u Borči! Tinejdžer brutalno pretučen, napali ga maskirani huligani

Hronika

Poznato ko je pretukao čoveka (54) na Paliluli! Staklenom flašom ga udarao po glavi, uhapšen ubrzo nakon tuče!

Hronika

Horor na Zvezdari: Dečaku pukla petarda u ruci, zadobio teške povrede

Hronika

LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT! Mladić brutalno pretučen u Mirijevu, 15 huligana ga napalo i POLOMILO MU LOBANJU