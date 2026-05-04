KRVNIČKI PRETUČEN DEČAK (15) NA VOŽDOVCU Četvorica ga presrela i zverski tukla, staklenom čašom mu udarali po glavi! Dobio teške povrede

Na Voždovcu, dečak (15) brutalno pretučen od strane četvorice napadača, zadobio teške povrede glave. Policija traga za osumnjičenima.

U beogradskom naselju Voždovac, u Ulici vojvode Stepe, u nedelju se dogodio težak incident u kojem je maloletni L. Č. (15) zadobio ozbiljne povrede glave nakon napada grupe huligana.

Prema prvim informacijama, dečaka su presrela četiri nepoznata lica koja su na sebi imala navijačka obeležja. Napad je počeo fizičkim nasrtajem, gde su mu osumnjičeni zadali više udaraca rukama u predelu glave i tela.

Brutalnost je eskalirala kada su napadači upotrebili staklenu čašu kojom su nastavili da mu nanose povrede, ciljajući glavu dečaka.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenom petnaestogodišnjaku ukazala prvu pomoć. Maloletnik je hitno prevezen u Urgentni centar.

Nakon pregleda, neurohirurg je konstatovao ozbiljne povrede glave.

Policija intenzivno traga za četiri NN lica koja se sumnjiče za ovaj napad.

Autor: D.Bošković