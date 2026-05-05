Autobus sleteo sa puta kod Pojata! Vozilo bilo puno putnika, sad potpuno uništeno

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs

Autobus je sleteo sa kolovoza u blizini naplatne stanice Pojate kod Ćićevca i završio u propustu pored puta.

U vozilu je bilo više putnika koji su nakon nezgode izašli napolje i nalaze se pored autobusa, vidno potreseni.

Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta, a prednje vetrobransko staklo je potpuno razbijeno.

Na lice mesta upućene su radne mašine kako bi autobus bio izvučen iz propusta, dok se saobraćaj u tom delu odvija otežano. Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima, a očekuje se uviđaj koji će utvrditi okolnosti nezgode.

Autor: S.M.

