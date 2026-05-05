DVA TELA IZVUČENA IZ SAVE: Ribar primetio leš, nađeni muškarci različite starosti - evo detalja horora kod Sremske Mitrovice

Drama kod drumskog mosta između Sremske i Mačvanske Mitrovice! Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice izvukli su iz reke Save dva tela, a slučaj je policiji prijavio građanin koji je došao na pecanje.

Kako saznajemo, ribar je prvi primetio telo koje pluta rekom, nakon čega je odmah pozvao policiju. Po dolasku nadležnih službi, utvrđeno je da se u vodi nalaze dva muška tela.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o mlađem i starijem muškarcu. Mlađi je na sebi imao trenerku, majicu sa kapuljačom i bele patike, dok je stariji bio u džemperu.

Na licu mesta su policija i vatrogasci, a u toku je uviđaj koji će utvrditi sve okolnosti ove tragedije.

Za sada nije poznato kako su muškarci završili u vodi, niti njihov identitet.

