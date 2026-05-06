AKTUELNO

Hronika

MAJKA UDAVILA BEBU CUCLOM, PA OTIŠLA PO DRUGO DETE! Doneta konačna odluka o slučaju iz Ivanjice: Evo koliko će robijati

Izvor: Infoliga, Foto: Tanjug, Pink.rs, Pixabay.com ||

T. D. iz okoline Ivanjice, kako nezvanično saznajemo, pravosnažno je osuđena na 15 godina zatvora zbog smrti svoje dvomesečne bebe, a nakon izricanja presude sprovedena je na izdržavanje kazne u ženski zatvor u Požarevac.

Ona je 2024. godine uhapšena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačak zbog sumnje da je počinila krivično delo teško ubistvo.

Prema navodima iz istrage, sumnja se da je u porodičnoj kući gumeni deo cucle vezala koncem, a zatim ga stavila u usta svojoj dvomesečnoj bebi, usled čega je dete preminulo gušenjem.

Kako je ranije naveo izvor blizak istrazi, osumnjičena je nakon toga otišla da drugo dete odvede u vrtić, dok je svom bratu rekla da obiđe bebu ukoliko bude plakala.

Brat je, prema ranijim informacijama, po dolasku zatekao bebu bez znakova života, nakon čega je dete odneo u Dom zdravlja, gde su lekari konstatovali smrt.

Autor: S.M.

#Beba

#Ivanjica

#Majka

#Zatvor

#cucla

POVEZANE VESTI

Hronika

Vukašin osuđen zbog SILOVANJA SUPRUGE: Evo koliko će robijati nasilnik iz Beograda

Hronika

Pripadnik Crvenih beretki isporučen Srbiji: Predrag će robijati 16 GODINA ZBOG UBISTVA NA VRAČARU

Hronika

Sanela zabola mužu nož u srce: Stigla presuda za horor u Užicu, evo koliko će robijati

Hronika

MAJKA KOJA JE UBILA BEBU KOD IVANJICE PREBAČENA U ZATVORSKU BOLNICU: Cuclom ugušila dete od dva meseca, planirala da sve izgleda kao zadesna smrt?

Hronika

BEBU UDAVILA CUCLOM, PA POKUŠALA DA SAKRIJE UBISTVO Čedomorki iz Ivanjice UKINUT PRITVOR, sud doneo ovu odluku

Svet

MAJKA UBILA ĆERKU (2)! Udavila devojčicu jastukom, pa ostavila jezivu poruku u ogledalu: Ne mogu to da podnesem...