MAJKA UDAVILA BEBU CUCLOM, PA OTIŠLA PO DRUGO DETE! Doneta konačna odluka o slučaju iz Ivanjice: Evo koliko će robijati

T. D. iz okoline Ivanjice, kako nezvanično saznajemo, pravosnažno je osuđena na 15 godina zatvora zbog smrti svoje dvomesečne bebe, a nakon izricanja presude sprovedena je na izdržavanje kazne u ženski zatvor u Požarevac.

Ona je 2024. godine uhapšena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačak zbog sumnje da je počinila krivično delo teško ubistvo.

Prema navodima iz istrage, sumnja se da je u porodičnoj kući gumeni deo cucle vezala koncem, a zatim ga stavila u usta svojoj dvomesečnoj bebi, usled čega je dete preminulo gušenjem.

Kako je ranije naveo izvor blizak istrazi, osumnjičena je nakon toga otišla da drugo dete odvede u vrtić, dok je svom bratu rekla da obiđe bebu ukoliko bude plakala.

Brat je, prema ranijim informacijama, po dolasku zatekao bebu bez znakova života, nakon čega je dete odneo u Dom zdravlja, gde su lekari konstatovali smrt.



